Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
Вбивство Андрія Парубія могло бути скоєне за участі спецслужб держави-агресорки. Підозрюваний діяв злагоджено, намагався замести сліди й імовірно отримував інструкції ззовні
Про це в ефірі Еспресо сказав перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.
"Вбивство Андрія Парубія - це ганебний факт новітньої історії України, бо Андрій Парубій був непересічним громадянином, не рядовим народним депутатом. Він уже увійшов в історію, і факт його загибелі спонукає нас усіх замислитися", - зауважив Цимбалюк.
За словами першого заступника голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, цей злочин було розкрито протягом трьох діб. Через характер дій можна стверджувати, що злочинець - непростий: видно, як він себе поводив, а також те, як намагався замести сліди. Він не просто так поїхав у сусідню область - на Хмельниччину. Там він, ймовірно, очікував подальших інструкцій.
"Усе це свідчить про те, що його дії були скоординовані, найімовірніше - співробітниками спецслужб держави-агресорки. Те, що він був готовий здатися і одразу ж заявив про вимогу швидкого розслідування, засудження та обміну на військовополонених, які перебувають у РФ, свідчить про те, що він — підготовлена особа. Сам характер скоєння злочину, і те, як він його готував, підтверджує, що дії були справді скоординованими", - наголосив Цимбалюк.
Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також додав, що наразі слідчі та оперативні працівники працюють над пошуком знаряддя вбивства Андрія Парубія.
"Вже є певні результати, слідчі також з'ясовують, чим підозрюваний займався раніше. Адже справді є інформація, що він - непростий житель міста Львова", - зазначив Цимбалюк.
- 30 серпня 2025 року у Львові на вул. Єфремова, 48 застрелили народного депутата Андрія Парубія. Підозрюваним у злочині є Михайло Сцельніков. У перші дні після вбивства правоохоронці провели серію обшуків та оглядів, під час яких виявили десятки предметів.
