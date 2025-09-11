Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія

Про це в ефірі Еспресо сказав перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

"Вбивство Андрія Парубія - це ганебний факт новітньої історії України, бо Андрій Парубій був непересічним громадянином, не рядовим народним депутатом. Він уже увійшов в історію, і факт його загибелі спонукає нас усіх замислитися", - зауважив Цимбалюк.

За словами першого заступника голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, цей злочин було розкрито протягом трьох діб. Через характер дій можна стверджувати, що злочинець - непростий: видно, як він себе поводив, а також те, як намагався замести сліди. Він не просто так поїхав у сусідню область - на Хмельниччину. Там він, ймовірно, очікував подальших інструкцій.

"Усе це свідчить про те, що його дії були скоординовані, найімовірніше - співробітниками спецслужб держави-агресорки. Те, що він був готовий здатися і одразу ж заявив про вимогу швидкого розслідування, засудження та обміну на військовополонених, які перебувають у РФ, свідчить про те, що він — підготовлена особа. Сам характер скоєння злочину, і те, як він його готував, підтверджує, що дії були справді скоординованими", - наголосив Цимбалюк.

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також додав, що наразі слідчі та оперативні працівники працюють над пошуком знаряддя вбивства Андрія Парубія.

"Вже є певні результати, слідчі також з'ясовують, чим підозрюваний займався раніше. Адже справді є інформація, що він - непростий житель міста Львова", - зазначив Цимбалюк.