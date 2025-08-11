Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
Дії Сил оборони могли привести до того, що росіяни зменшили кількість ударів "шахедами" вдвічі. РФ, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні задачі
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
Він відповів на питання про зменшення атак на Київ та меншу кількість ударних дронів, яку запускають окупанти.
"Тут є комплекс факторів і слід згадати, що саме зменшення кількості застосованих ударних дронів типу "шахед", це все ж таки пов'язано з тими речами поряд з накачуванням ситуації з тим, що нібито росіяни значно збільшили виробництво таких дронів вони накопичували, і завдавали багато ударів, там понад 2,5 тисячі ударів на місяць", - зазначив Рябих.
Він наголосив, що зараз десь вдвічі зменшилась кількість цих ударів.
"Тут слід пригадати про ті спрямовані дії Сил оборони, які вразили ряд підприємств в липні, які задіяні в циклі виробництва "шахедів". В першу чергу тих же, наприклад, блоків "Комета" і ще ряду вузьких місць, які забезпечують саме розгортання більшої маси виробництва цих дронів", - сказав експерт.
На його думку, це може бути першою причиною зменшення наявної кількості дронів.
"Слід відзначити до таких ударів і той удар по Єлабузі, де було вражено підприємство по виробництву дронів, а точніше, як свідчать, це був склад готової продукції, де могла зберігатися велика партія подібних дронів. Перед тим ми також мали гарні новини про знищення декількох місць зберігання дронів і все це цілеспрямовані дії. І саме це могло служити тому, що саме от Київ у відносній безпеці і ворог, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні задачі", - підсумував Рябих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе