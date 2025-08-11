Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він відповів на питання про зменшення атак на Київ та меншу кількість ударних дронів, яку запускають окупанти.

"Тут є комплекс факторів і слід згадати, що саме зменшення кількості застосованих ударних дронів типу "шахед", це все ж таки пов'язано з тими речами поряд з накачуванням ситуації з тим, що нібито росіяни значно збільшили виробництво таких дронів вони накопичували, і завдавали багато ударів, там понад 2,5 тисячі ударів на місяць", - зазначив Рябих.

Він наголосив, що зараз десь вдвічі зменшилась кількість цих ударів.

"Тут слід пригадати про ті спрямовані дії Сил оборони, які вразили ряд підприємств в липні, які задіяні в циклі виробництва "шахедів". В першу чергу тих же, наприклад, блоків "Комета" і ще ряду вузьких місць, які забезпечують саме розгортання більшої маси виробництва цих дронів", - сказав експерт.

На його думку, це може бути першою причиною зменшення наявної кількості дронів.

"Слід відзначити до таких ударів і той удар по Єлабузі, де було вражено підприємство по виробництву дронів, а точніше, як свідчать, це був склад готової продукції, де могла зберігатися велика партія подібних дронів. Перед тим ми також мали гарні новини про знищення декількох місць зберігання дронів і все це цілеспрямовані дії. І саме це могло служити тому, що саме от Київ у відносній безпеці і ворог, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні задачі", - підсумував Рябих.