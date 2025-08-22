Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
Лише термінове значне підсилення ЗСУ військовою допомогою та введення санкцій проти Китаю може змусити Путіна сісти за стіл переговорів про завершення війни
Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
"Зараз цілком очевидно, що ми не наблизились до завершення війни ні на йоту. Далі триває черговий провал і виток абсурду, який почався ще в Джидді. Росія ні тоді не була налаштована на переговори, не налаштовані там і зараз вести мирні перемовини", - пояснив Несвітайлов.
Експерт наголосив, що тільки у випадку серйозних проблем на фронті й утрати підтримку Китаю російський диктатор Путін може погодитись на завершення війни проти України.
"Сьогодні є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів. По-перше, кратне збільшення військової допомоги Україні тут і зараз. Щоб Україна отримала зброю на мільярди доларів через місяць, або два й у Путіна почались серйозні проблеми на лінії фронту, зокрема, росіянам довелось би навіть відступати. По-друге, накладення санкцій та мит на союзників й партнерів РФ. Не на Індію, з якою можна було домовитись, а на Китай, який є основним спонсором і тилом РФ. За таких умов Путін міг би піти на мирні переговори. В іншому випадку в нього просто немає причин домовлятись і зупиняти війну", - додав він.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
