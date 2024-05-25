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Ексклюзив

Є нюанс, який багато хто з фахівців упускає: Безсмертний щодо обмеження України завдавати ударів по території РФ

25 травня, 2024 субота
20:00
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що на сьогодні ситуація говорить про такий принцип: давайте спочатку забезпечимо все, що стосується безпеки населення та інфраструктури, а потім будемо розв'язувати питання перенесення війни на територію противника

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Правильність України в тому, що вона домагається того, щоб їй дали необхідну зброю, аби перенести війну на територію ворога. Стратегічно абсолютно правильна позиція, але при цьому зверніть увагу на другу позицію - дайте системи ППО та ПРО, НАТО має збивати над територією України ворожі повітряні об'єкти. Тепер конгресмен Макконнелл каже, що не можна обмежувати українців в бажанні та планах обстрілювати відповідні об'єкти на території противника. Він абсолютно правий, тому що це відповідає стратегічному плану - перенесення війни на територію противника", - зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, держсекретар США Блінкен зазначив, що українська сторона  на свій розсуд може використовувати зброю, однак є рекомендації українській стороні через тактичні підходи не робити цього.

"Блінкен каже, що ви спочатку забезпечте разом із нами своє населення, інфраструктуру системами ППО і ПРО, аби не піддавати їх ризику, а потім виконуйте і перше, і друге, і третє. Бо, якщо ви не маєте необхідного комплексу системи захисту населення та інфраструктури, а будете здійснювати обстріл території ворога, то у відповідь він буде кожного разу активніше й активніший обстрілювати вас, що в результаті призведе до зростання жертв та руйнувань інфраструктури. Оцей нюансик в емоції війни, який  дуже багато хто із фахівців упускає. Зрозуміло, що легше вирізати певні слова, забрати їх із контексту, тому Макконнелл і Блінкен праві", - підкреслив дипломат.

Безсмертний резюмував, що на сьогодні ситуація говорить про такий принцип: давайте спочатку забезпечимо все, що стосується безпеки населення та інфраструктури, а потім  будемо розв'язувати питання перенесення війни на територію противника. Тому тут немає суперечності, а є лише правильна стратегія і необхідність уточнення тактики у виконанні цієї стратегії.

  • 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
  • Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
  • Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
  • За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
  • 23 травня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї. Таким чином, Київ зможе завдавати ударів по території РФ.


 

Теги:
Відео
Україна
Росія
Роман Безсмертний
ППО
Захід
ПРО
НАТО
США
Ентоні Блінкен
зброя для України
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