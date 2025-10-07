"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини

Про це в етері Еспресо заявив заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Хочемо чи не хочемо, Будапешт є членом ЄС і НАТО. Це раз. По-друге, я просто в той період якраз перебував на Закарпатті. І знаю, що насправді там відбувалося. І при всій повазі до наших органів державної влади - і управління, і військових, є дуже великий сумнів в тому, що ці безпілотники могли належати угорській стороні", - сказав він.

Ягун не виключив, що це провокація з боку Росії.

"Яка використала, можливо, свої агентурні можливості в Угорщині, але точно не офіційні органи для того, щоб черговий раз зіткнути нас між собою для того, щоб спровокувати черговий виток протистояння. І це входить якраз в їхню парадигму в тому, щоб не дозволити нам, якщо не примиритися, то принаймні співіснувати, знаєте, в тих умовах, в яких ми зараз є", - зазначив генерал.

Він нагадав, що зараз в Угорщині активно іде підготовка до майбутніх виборів.

"Там іде жорстка політична боротьба і Україна намагається дистанціюватися від цього всього для того, щоб спробувати не впливати на їхню політику і бути таким нейтральним арбітром. Ми виконали те, що ми виконали, ми попередили що, якщо провокації будуть здійснюватися, ми не будемо ігнорувати це, як роблять, наприклад, там поляки, чи Молдова, чи Румунія, коли до них залітають якісь невідомі безпілотники. І якщо вони в черговий раз з'являться на наших кордонах, то вони будуть справді збиті", - заявив Ягун.

На думку генерала, це просто таке було попередження, ми вперше зіткнулися з такою ситуацією.

"Тому ще раз наголошую, що в мене є величезний сумнів, що вони мали угорське походження, а вони могли бути з тої самої когорти, що літали і над Мюнхеном, і над Копенгагеном, тому що це все дуже було подібне під одну таку, знаєте, кампанію появи невідомих дронів в різних регіонах Європи", - підсумував він.