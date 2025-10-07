Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
Ексклюзив

"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини

Євген Козярін
7 жовтня, 2025 вiвторок
22:31
Війна з Росією Віктор Ягун

Заліт безпілотників з боку Угорщини на території України міг бути російською провокацією. Є дуже великий сумнів, що вони належали угорцям

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Хочемо чи не хочемо, Будапешт є членом ЄС і НАТО. Це раз. По-друге, я просто в той період якраз перебував на Закарпатті. І знаю, що насправді там відбувалося. І при всій повазі до наших органів державної влади - і управління, і військових, є дуже великий сумнів в тому, що ці безпілотники могли належати угорській стороні",  - сказав він.

Ягун не виключив, що це провокація з боку Росії.

"Яка використала, можливо, свої агентурні можливості в Угорщині, але точно не офіційні органи для того, щоб черговий раз зіткнути нас між собою для того, щоб спровокувати черговий виток протистояння. І це входить якраз в їхню парадигму в тому, щоб не дозволити нам, якщо не примиритися, то принаймні співіснувати, знаєте, в тих умовах, в яких ми зараз є", - зазначив генерал. 

Він нагадав, що зараз в Угорщині активно іде підготовка до майбутніх виборів.

"Там іде жорстка політична боротьба і Україна намагається дистанціюватися від цього всього для того, щоб спробувати не впливати на їхню політику і бути таким нейтральним арбітром. Ми виконали те, що ми виконали, ми попередили що, якщо провокації будуть здійснюватися, ми не будемо ігнорувати це, як роблять, наприклад, там поляки, чи Молдова, чи Румунія, коли до них залітають якісь невідомі безпілотники. І якщо вони в черговий раз з'являться на наших кордонах, то вони будуть справді збиті", - заявив Ягун.

На думку генерала, це просто таке було попередження, ми вперше зіткнулися з такою ситуацією.

"Тому ще раз наголошую, що в мене є величезний сумнів, що вони мали угорське походження, а вони могли бути з тої самої когорти, що літали і над Мюнхеном, і над Копенгагеном, тому що це все дуже було подібне під одну таку, знаєте, кампанію появи невідомих дронів в різних регіонах Європи", - підсумував він.

  • У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони порушили повітряний простір України. Ймовірно це БПЛА з Угорщини.
  • На це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував звинуваченням президента Володимира Зеленського у тому, що український лідер "починає божеволіти" та "бачить привидів".
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив траєкторію руху угорського безпілотника-розвідника повітряним простором Закарпаття у п'ятницю, 26 вересня 2025 року.
  • 28 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на нібито переслідування з боку президента України Володимира Зеленського на тлі погіршення відносин між країнами після інциденту з угорськими дронами в повітряному просторі України.
Теги:
Україна
Закарпаття
Угорщина
безпілотник
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:12
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 7 жовтня
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:34
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби відбулося 174 бої, найгарячіше на Покровському напрямку
21:44
Дональд Туск
"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві
21:39
Ексклюзив
дрон
Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
21:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара
21:01
Володимир Зеленський
Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
20:45
нафта
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
20:01
OPINION
Про Новиє Атаґі, або Who will care for the carers
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору
19:10
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026
19:06
Огляд
Сектор Гази
Друга річниця нападу ХАМАС: трагедія, що змінила Ізраїль, Палестину та світ, але досі без відповідей про мир
19:04
Ексклюзив
Іван Тимочко
ЗСУ адаптовуються, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
19:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
18:48
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
18:08
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
18:00
OPINION
Арестович заколихує "ждунів"
17:56
Ґрета Тунберг
"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря
17:30
Огляд
дрон "Багнет"
Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км
17:27
Російська дезінформація
"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
16:32
погода, Львів
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
16:25
Військовий на Донеччині примушував двох підлеглих торгувати шаурмою та виконувати домашні роботи, - ДБР
16:11
Укроборонпром
Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами
16:05
OPINION
План Трампа для Гази: ХАМАС уникає прямої відповіді
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:55
Національна поліція України
"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК
15:47
У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем
15:44
Огляд
яйця
На кордоні з ЄС знищили кілька партій українських яєць, у яких були антибіотики. Експорт з цієї птахофабрики призупинений
15:14
Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:43
Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
14:03
OPINION
Про партію шантажистів у Євросоюзі
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV