Єдиним шляхом виходу з війни є припиненням вогню по лінії фронту, - політолог Фесенко
Ексклюзив

Єдиним шляхом виходу з війни є припиненням вогню по лінії фронту, - політолог Фесенко

Марина Клюєва
10 серпня, 2025 неділя
19:53
Війна з Росією Володимир Фесенко

Багато хто як з українських, так і західних експертів, не вважають, що Путін вже готовий до завершення війни

Зміст

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в етері Еспресо. 

"Рано чи пізно війна закінчиться саме припиненням вогню по лінії фронту. У мене немає жодних сумнівів, що це єдиний шлях виходу з війни. Інша річ, в мене поки нема впевненості, що угода про це відбудеться саме зараз, вже на Алясці. Поки що багато хто з експертів не тільки наших, за кордоном, зокрема й американських, не вважають, що Путін вже готовий до завершення війни. Є чимало сумнівів, дехто навіть сумнівається, чи не зірветься ця зустріч в останню мить. Я думаю, що все ж таки вона відбудеться. Схоже, що є інтерес до цієї зустрічі у Трампа. У нього давно такий інтерес є, але він хоче домовленості про припинення вогню", - сказав політолог.

Володимир Фесенко вважає, що це дає шанс думати, що така домовленість буде через певний час.

"І це от, до речі, дає шанс. Якщо не найближчим часом, то через певний час. А от з Путіним складніше. Путін ще нещодавно висував нам ультиматум, як ми знаємо, щоб ми просто для того, щоб припинити вогонь, віддали і Херсон, і Запоріжжя, вивели свої війська з тих регіонів, які ви не анексували. Ну і там купа інших вимог була. Це ще не все, тому що є ще і демілітаризація, денацифікація і тому подібне. Однак, з'ясувалося, що все ж таки на ультиматум Трампа він відреагував, правда виступив із контрініціативою провести цю зустріч", - додав політолог.

  • 10 серпня повідомлялось, що двоє співрозмовників американського телеканалу CNN припускають участь українського президента Володимира Зеленського у саміті на Алясці, але, наголошують, що спершу лідери США та РФ зустрінуться без нього.
