Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі

Ірена Моляр
15 вересня, 2025 понедiлок
14:52
Війна з Росією Російський дрон, який впав на території Польщі

Антиукраїнська хвиля путінської пропаганди у Польщі була частиною пропаганди проти ЄС, але Путін, пославши дрони, побачив європейську солідарність НАТО

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив польський журналіст, публіцист, історик Казімєж Вуйціцкі. 

"Серед поляків є трохи паніки і  певної мобілізації після атаки російських дронів, але, я б сказав, - ефект парадоксальний. Якщо подивитися хронологічно, то це і була така неприємна хвиля антиукраїнської пропаганди, і військові навчання у Білорусі, і ця дронова атака. Можливо, це все було планом Путіна, але, думаю, що не все пішло так, як він хотів. Може бути, що Путін мав задум вплинути на польське суспільство і подивитися, як буде реагувати НАТО. Ми ще почекаємо щодо реакції у Польщі, однак, на мою думку, це є поворот до реальності", -  прокоментував Казімєж Вуйціцкі. 

На його думку, це була помилка Путіна, що вдасться поширити інформацію про те, що це були не російські дрони, та посилити антиукраїнські настрої серед польського суспільства.

"Наприклад, такий ефект - є розуміння,  що у Польщі слабий антидроновий захист, що Україна не тільки добре воює, але й має високий технологічний рівень, тому треба вчитися в українців. Треба відправляти до України військових на навчання. Це українські ноу-хау, знання і тепер українці можуть дати полякам допомогу. Якщо раніше говорили, що польські військові не поїдуть в Україну, то тепер поїдуть, але в іншій ролі. І це також зміна, важливий психологічний факт", - зауважив журналіст,

Вуйціцкі додав, що атака російських дронів на Польщу показала мобілізацію НАТО. Антиукраїнська хвиля путінської пропаганди у Польщі була частиною пропаганди проти ЄС, але Путін, пославши дрони, побачив європейську солідарність НАТО.

