Ефективність "калібрів" знизилася, але ворог усе ще може застосовувати їх для комбінованих атак, – ВМС
Ефективність крилатих ракет типу "Калібр" знизилася з початку повномасштабного вторгнення РФ, однак не варто списувати їх з рахунків
Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
"Доволі небезпечна зброя, проте її ефективність доволі знизилася з початку повномасштабного вторгнення. Не варто її списувати з рахунків, тому що це доволі масова зброя, якої в них у Чорному морі є достатньо – 8 носіїв у них є", - сказав він.
За його словами, окупанти вже зрозуміли, що застосування "калібрів" як окремого виду озброєння не дає результатів. Так, під час останніх двох атак, коли ворог масово застосовував "калібри", українська ППО знищила їх усі.
Однак росіяни все ще можуть використати ці ракети для комбінованої атаки.
"Будь-яка комбінована атака може відбутися з їхнім застосуванням. Не треба викреслювати варіант, що вони можуть застосувати їх і окремо в якийсь момент, наприклад, під час навчально-бойових заходів, коли вони можуть вийти в море, щоб навчити своїх моряків такі ракети запускати. Але знову ж таки, ефективність таких ракет викликає багато питань", – резюмував речник ВМС.
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