У ГУР розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має Росія

Про це ГУР повідомило у відповіді на запит АрміяInform.

За даними розвідників, станом на кінець квітня 2024 року російська армія має 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" і здатна виробляти до 10 нових одиниць на місяць. Також на озброєнні у РФ є 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва - до 10 нових одиниць на місяць.

Російські окупанти також мають 270 крилатих ракет 3М-14 "Калібр" та можуть щомісячно виробляти ще 30-40 таких ракет.

"Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць", - додали в ГУР.