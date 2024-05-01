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У ГУР розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має Росія

1 травня, 2024 середа
17:01
Війна з Росією Ракета "Калібр"

У Головному управлінні розвідки України розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має російська армія на озброєнні та яку кількість нових здатна виробляти

Про це ГУР повідомило у відповіді на запит АрміяInform.

За даними розвідників,  станом на кінець квітня 2024 року російська армія має 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" і здатна виробляти до 10 нових одиниць на місяць. Також на озброєнні у РФ є 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва - до 10 нових одиниць на місяць.

Російські окупанти також мають 270 крилатих ракет 3М-14 "Калібр" та можуть щомісячно виробляти ще 30-40 таких ракет. 

"Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць", - додали в ГУР. 

  • 19 квітня стало відомо, що російські окупанти практично не використовують "Калібри" для ударів по Україні, оскільки вороже командування побоюється виводити свої кораблі в Чорне море. 
Теги:
Україна
російська армія
ГУР
ракетний удар
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