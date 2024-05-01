У ГУР розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має Росія
У Головному управлінні розвідки України розповіли, скільки ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69 має російська армія на озброєнні та яку кількість нових здатна виробляти
Про це ГУР повідомило у відповіді на запит АрміяInform.
За даними розвідників, станом на кінець квітня 2024 року російська армія має 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" і здатна виробляти до 10 нових одиниць на місяць. Також на озброєнні у РФ є 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва - до 10 нових одиниць на місяць.
Російські окупанти також мають 270 крилатих ракет 3М-14 "Калібр" та можуть щомісячно виробляти ще 30-40 таких ракет.
"Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць", - додали в ГУР.
- 19 квітня стало відомо, що російські окупанти практично не використовують "Калібри" для ударів по Україні, оскільки вороже командування побоюється виводити свої кораблі в Чорне море.
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