У ВМС пояснили, чому росіяни майже не використовують "Калібри"
Російські окупанти практично не використовують "Калібри" для ударів по Україні, оскільки вороже командування побоюється виводити свої кораблі в Чорне море
Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що ситуація в Чорному морі залишається стабільною.
"Можна сказати, що ситуація залишається стабільною. Виходи в море досить короткі, і вони в принципі не спостерігаються. За понад пів року підтверджених фактів застосування крилатих ракет у нас є два. Тому відповідно сказати, що якось зараз змінюється ситуація, я наразі не готовий", - сказав Плетенчук.
За його словами, ракетоносії РФ майже не виходять в море через неможливість їхнього використання. Проте ворог не припиняє виробляти крилаті ракети.
"Щодо виходів в море ми не підтверджуємо, виходів у море не було, особливо ракетоносіїв. І, звісно, якби вони могли, вони б їх застосовували. Тому що вони застосовують усі наявні можливості, і морські платформи для запуску крилатих ракет не використовуються з однієї причини - вони бояться їх втратити, вони бояться, що їх буде знищено", - зазначив речник ВМС.
Він додав, що саме через це ракетоносії перебувають в гавані.
"А основна проблема - це фактично відсутність кранів, які можуть завантажувати ці "Калібри". Проте для того, щоб їх застосувати, тим більше масово, треба вийти в море. І треба вийти на відповідні ділянки, з яких мають відбуватися запуски", - додав Плетенчук.
Речник також розповів, що востаннє окупанти здійснювали пуски "Калібрів" з підводного човна.
"Ці субмарини покинути акваторію не можуть, то можна сказати, що вони тут замкнені", - пояснив він.
- 31 березня очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "калібри", які готові до застосування.
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