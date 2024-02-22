Ексголовний військовий прокурор України Чумак назвав найкращий спосіб боротьби з ворожими ракетами
Головний військовий прокурор України (2019-2020 рр.) Віктор Чумак вважає, що найкращим способом боротьби з ворожим ракетним озброєнням є знищення пускових установок РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Розуміємо, що ворожі ракети гарно збивати системами ППО, коли вони є в наявності. Добре, що ми маємо SAMP/T, Patriot, які можуть збивати й балістичні ракети. Але їх не вистачає, щоб прикрити всю країну. Ситуація така, що найкращий спосіб боротися з ворожим ракетним озброєнням - це знищувати ракети в місцях, де стоять пускові установки РФ. Тобто розбивати ці пускові установки", - пояснив Чумак.
За словами ексголовного військового прокурора України, без сумніву, нам потрібні не тільки ATACMS з дальністю дії 300 км, а й ракети з дальністю 700 км.
"Це можуть бути крилаті ракети Taurus, які можуть бути протидією пусковим установкам РФ. Але ці установки ще потрібно знайти, встановити місця розташування, а потім завдавати ударів. Тобто нам потрібна протизброя, і це не тільки ППО", - наголосив Чумак.
- 21 листопада минулого року в США попередили, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.
- 21 лютого Reuters повідомив, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет. Вони можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.44Продаж 42.22
- Актуальне
- Важливе