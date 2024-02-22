Ексголовний військовий прокурор України Чумак назвав найкращий спосіб боротьби з ворожими ракетами

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Розуміємо, що ворожі ракети гарно збивати системами ППО, коли вони є в наявності. Добре, що ми маємо SAMP/T, Patriot, які можуть збивати й балістичні ракети. Але їх не вистачає, щоб прикрити всю країну. Ситуація така, що найкращий спосіб боротися з ворожим ракетним озброєнням - це знищувати ракети в місцях, де стоять пускові установки РФ. Тобто розбивати ці пускові установки", - пояснив Чумак.

За словами ексголовного військового прокурора України, без сумніву, нам потрібні не тільки ATACMS з дальністю дії 300 км, а й ракети з дальністю 700 км.

"Це можуть бути крилаті ракети Taurus, які можуть бути протидією пусковим установкам РФ. Але ці установки ще потрібно знайти, встановити місця розташування, а потім завдавати ударів. Тобто нам потрібна протизброя, і це не тільки ППО", - наголосив Чумак.

21 листопада минулого року в США попередили, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.

21 лютого Reuters повідомив, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет. Вони можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.



