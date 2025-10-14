Ексміністр соцполітики Рева: урядовці заклали у бюджет схему "розпилу" коштів на гуманітарному розмінуванні

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"В цьому році є 23-та стаття проєкту закону про державний бюджет. Юлія Свириденко вирішила, що треба забрати ще з одного фонду гроші - фонду безробіття І куди вони їх направляють? На інвестиційні проєкти так звані. Значить, на гуманітарне розмінування територій сільськогосподарського призначення. А там взагалі схема чисто злодійська, як вкрасти", - сказав він.

Ексміністр розповів про цю схему на прикладі фермера у Херсонській області.

"Територію звільнила українська армія, а вона замінована. Йому треба вести господарську діяльність. Він не може чекати, поки до нього приїдуть - розмінують. Він за свої гроші наймає, їх розміновують, вирощує урожай, подає податкову звітність. А податкова його питає: "А чого це ти так багато виростив?" Він каже: "Ну як, в мене угіддя". Йому відповідають: "Ні, ні, ні, в тебе по наших документах в тебе 2/3 території заміновано. Напевно, через тебе прокручують якусь схему". Той каже "Та ні, каже, це я сам зробив. А документи в тебе є? Нема". Фермер в жаху, тут приходить до нього громадська організація: "Не переживай, не переживай, все нормально. Зараз ми тобі папір дамо, ми ліцензована організація, ми напишемо, що ми розмінували, а ти підпишеш акт виконаних робіт", - розповів Рева.

За його словами, цей фермер отримує документ, несе в податкову, і там все спокійно.

"А ці приходять до міжнародників, кажуть: "Дивіться, яку ми колосальну роботу по розмінуванню зробили", і десятки мільйонів доларів отримують від міжнародних організацій. Зараз прийшла Юлія Свириденко. Як вона вдосконалила цю схему? Тепер не треба просити міжнародників. Тепер ці гроші заберуть у безробітних, передадуть Міністерству економіки, де вона свого фунта залишила після себе. І цей фунт буде фінансувати так звані роботи з розмінування, яких які вже виконані. Пряме злодійство, яке прописано в бюджеті", - підсумував він.