Екснардепа Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем

Про це повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

Зокрема, військовий оприлюднив відповідний документ, з якого стало відомо, що 11 жовтня Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Водночас Ярославський зазначив, що цю посаду має обіймати підполковник, а Ляшко – лейтенант. Він заявив, що його "всерйоз починає турбувати те, що відбувається".

Інформацію про те, що Ляшко справді є командиром батальйону безпілотних систем, Українській Правді та LIGA.net підтвердили у 63-ій бригади.