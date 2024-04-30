Експорт агропродукції з чорноморських портів України сягнув довоєнного рівня, - Кислиця
Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами
Про це розповів постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на круглому столі, передає Укрінформ.
За його словами, українська сільгосппродукція доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.
"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи", – зауважив постпред.
Загалом з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" експортували 25 млн тонн продукції українських аграріїв, додав він, пояснивши, що експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.
"Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів", – наголосив Кислиця.
- У кінці березня повідомлялось, що Україна за 7 місяців експортувала новим коридором 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, ніж було експортовано за рік роботи зернової ініціативи за участі Росії.
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