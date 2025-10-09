Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
Експорт української зброї може зміцнити підтримку Європейського Союзу, адже успіхи в оборонній промисловості демонструють союзникам реальну ефективність співпраці з Україною
Про це в ефірі Еспресо сказав надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.
"У мене немає занепокоєння, що країни Європейського Союзу не знайдуть для України 35 млрд євро на наступний рік і трохи далі. Ця сума для них не є непідйомною. Тим більше, якщо ми зараз успішно почнемо експортувати зброю, то це тільки підсилить їхній інтерес до нашої підтримки, бо вони нарешті побачать реальну віддачу", - наголосив Веселовський.
За словами дипломата, наразі українська військово‑технічна промисловість дуже успішно конкурує з російською військовою машиною і значно випереджає те, що є в європейських країнах.
"Якщо ми вже вміємо, а це сталося, продавати зброю країнам НАТО, якщо ми разом із ними, незважаючи на всі надсекретні протоколи, спільно виробляємо засоби, які завдають шкоди РФ, - то це означає, що нас допущено до храму їхньої внутрішньої довіри", - додав Веселовський.
- 22 вересня президент Зеленський повідомив, що Україна запускає "керований експорт" зброї, що за десять днів у нас буде концепція щодо експорту і що у нас вже є перші пропозиції для партнерів.
