Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський

Про це в ефірі Еспресо сказав надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

"У мене немає занепокоєння, що країни Європейського Союзу не знайдуть для України 35 млрд євро на наступний рік і трохи далі. Ця сума для них не є непідйомною. Тим більше, якщо ми зараз успішно почнемо експортувати зброю, то це тільки підсилить їхній інтерес до нашої підтримки, бо вони нарешті побачать реальну віддачу", - наголосив Веселовський.

За словами дипломата, наразі українська військово‑технічна промисловість дуже успішно конкурує з російською військовою машиною і значно випереджає те, що є в європейських країнах.

"Якщо ми вже вміємо, а це сталося, продавати зброю країнам НАТО, якщо ми разом із ними, незважаючи на всі надсекретні протоколи, спільно виробляємо засоби, які завдають шкоди РФ, - то це означає, що нас допущено до храму їхньої внутрішньої довіри", - додав Веселовський.