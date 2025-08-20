Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка Соломія Бобровська.

"Що стосується електронного реєстру ТЦК, то це ніяк не допоможе і не стане превентивним способом для припинення силової діяльності представників Територіальних центрів комплектування. Він спростить процедуру й полегшить електронний обіг для роботи представників ТЦК. Це потрібно було зробити дуже давно, ще років три тому точно. Як мені здається, така ініціатива стала результатом кількох ударів по ТЦК, де також були спалені документи. Це пришвидшило перенесення їхнього документообігу в електронний формат", - пояснила Бобровська.

Народна депутатка зауважила, що формування електронних баз даних ВЛК й інших документів у ТЦК мало б розпочатись ще три роки тому.

"Тобто, ми говоримо про фактичну диджиталізація баз даних ТЦК. Насправді це дуже спростить роботу. Там мають бути висновки ВЛК, інші документи й т.д. Маючи на четвертий рік війни такі ресурси як Резерв+ й Армія+, у ТЦК ми до цього часу бігаємо з папірцями. Саме тому, цей крок для спрощення роботи цілком вже очевидний", - наголосила вона.

