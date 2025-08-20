Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
Ексклюзив

Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська

Віталій Бесараб
20 серпня, 2025 середа
09:45
Війна з Росією

Електронний реєстр ТЦК має лише полегшити роботу з документообігом та пришвидшить формування баз даних у цифровому форматі

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка Соломія Бобровська.

"Що стосується електронного реєстру ТЦК, то це ніяк не допоможе і не стане превентивним способом для припинення силової діяльності представників Територіальних центрів комплектування. Він спростить процедуру й полегшить електронний обіг для роботи представників ТЦК. Це потрібно було зробити дуже давно, ще років три тому точно. Як мені здається, така ініціатива стала результатом кількох ударів по ТЦК, де також були спалені документи. Це пришвидшило перенесення їхнього документообігу в електронний формат", - пояснила Бобровська.

Народна депутатка зауважила, що формування електронних баз даних ВЛК й інших документів у ТЦК мало б розпочатись ще три роки тому.

"Тобто, ми говоримо про фактичну диджиталізація баз даних ТЦК. Насправді це дуже спростить роботу. Там мають бути висновки ВЛК, інші документи й т.д. Маючи на четвертий рік війни такі ресурси як Резерв+ й Армія+, у ТЦК ми до цього часу бігаємо з папірцями. Саме тому, цей крок для спрощення роботи цілком вже очевидний", - наголосила вона.
 

дощь, гроза, парасоля, негода
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
Віталій Портников
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:48
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакує Україну БПЛА: на Сумщині 12 поранених, серед них є діти, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
Більше новин
