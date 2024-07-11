"Єрмак погрожує вбивати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації": російські фейки та маніпуляції за 11 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 10 липня російські ЗМІ запустили дві маніпуляції.

Маніпуляція: речник російського диктатора Пєсков заявив: "заява нового прем'єра Британії про право України бити ракетами Storm Shadow по РФ – черговий безвідповідальний крок".

Спростування: заяви Пєскова спрямовані на дискредитацію західних партнерів України та спробу представити їх як безвідповідальних, що є типовою тактикою російської пропаганди. Україна має право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, використовуючи доступні засоби, зокрема військову техніку, надану союзниками.

Маніпуляція: Російський TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написав: "Єрмак прямо перейшов до погроз вбивати та саджати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації".

Спростування: рашисти зманіпулювали словами керівника ОП, оскільки повна цитата звучить так: "Істерія про припинення війни на умовах Путіна означає поразку і знищення тих, хто сьогодні просуває такі ідеї в Україні. Їх знищать самі ж росіяни".