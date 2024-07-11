"Єрмак погрожує вбивати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації": російські фейки та маніпуляції за 11 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 10 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 10 липня російські ЗМІ запустили дві маніпуляції.
Маніпуляція: речник російського диктатора Пєсков заявив: "заява нового прем'єра Британії про право України бити ракетами Storm Shadow по РФ – черговий безвідповідальний крок".
Спростування: заяви Пєскова спрямовані на дискредитацію західних партнерів України та спробу представити їх як безвідповідальних, що є типовою тактикою російської пропаганди. Україна має право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, використовуючи доступні засоби, зокрема військову техніку, надану союзниками.
Маніпуляція: Російський TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написав: "Єрмак прямо перейшов до погроз вбивати та саджати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації".
Спростування: рашисти зманіпулювали словами керівника ОП, оскільки повна цитата звучить так: "Істерія про припинення війни на умовах Путіна означає поразку і знищення тих, хто сьогодні просуває такі ідеї в Україні. Їх знищать самі ж росіяни".
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