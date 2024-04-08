ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС, яка оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.

"Європейська Рада 12 березня ухвалила рішення (CFSP) 2024/8471 щодо обмежувальних заходів у зв’язку із діями, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рада ЄС вирішила продовжити цей режим на наступні шість місяців, до 15 вересня 2024 року, додавши 97 осіб та 9 установ", - йдеться у документі.

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До рішення також приєдналися країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни ЄЗВТ Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору.

Згадані країни забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС, йдеться у заяві.

Європейська Рада також зазначила, що з санкційного переліку за порушення суверенітету та територіальної цілісності України були виключені 9 осіб, що померли, та додатково ще три персони.