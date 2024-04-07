Евакуація з півночі Харківщини може стати примусовою

Про це він розповів у Telegram.

Зокрема він розповів, що росіяни змінили тактику обстрілів.

"Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", - сказав Синєгубов.

Стосовно примусової евакуації з регіону ніяких подробиць поки невідомо, але він зазначив, що така можливість розглядається.

"Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами", - зазначив він..

Також він нагадав, що в Харкові діють планові відключення світла. Нестача потужностей є, але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігаємо.