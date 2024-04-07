Евакуація з півночі Харківщини може стати примусовою
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація з півночі регіону може стати примусовою через постійні ворожі обстріли та розповів про оперативну ситуація в області
Про це він розповів у Telegram.
Зокрема він розповів, що росіяни змінили тактику обстрілів.
"Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", - сказав Синєгубов.
Стосовно примусової евакуації з регіону ніяких подробиць поки невідомо, але він зазначив, що така можливість розглядається.
"Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами", - зазначив він..
Також він нагадав, що в Харкові діють планові відключення світла. Нестача потужностей є, але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігаємо.
- 7 квітня російська армія обстріляла середмістя Харкова. Зафіксовано влучання по житловому сектору і промисловій зоні - є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе