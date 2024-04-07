У Харкові є 4 прильоти ракет і безпілотників

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Місто під обстрілом. Два вибухи", - написав він.

Згодом очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни обстрілюють центральну частину міста.

"Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань", - додав він.

За його словами, також зафіксовано влучання у житлову інфраструктуру.

Синєгубов зазначив, що станом на 12:18 зафіксовано чотири влучання у кількох районах Харкова.

Двоє людей звернулися за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес.

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