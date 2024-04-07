У Харкові є 4 прильоти ракет і безпілотників
У неділю, 7 квітня, російська армія обстріляла середмістя Харкова. Є влучання по житловому сектору. Інформація про поранених уточнюється
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Місто під обстрілом. Два вибухи", - написав він.
Згодом очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни обстрілюють центральну частину міста.
"Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань", - додав він.
За його словами, також зафіксовано влучання у житлову інфраструктуру.
Синєгубов зазначив, що станом на 12:18 зафіксовано чотири влучання у кількох районах Харкова.
Двоє людей звернулися за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес.
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