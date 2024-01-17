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Європа готова приймати власні великі рішення, не потрібно думати, що без США ми не впораємося, - Кулеба

17 січня, 2024 середа
18:46
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив про готовність Європи приймати власні великі рішення та спростував думку про те, що Україна не впорається без підтримки США

Про це він сказав на заході Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Європа перехопить ініціативу і збільшить рівень допомоги Україні в разі, якщо Конгрес США не дійде згоди щодо виділення Києву нового пакета підтримки.

Кулеба заявив, що, на його думку, Європа готова приймати власні значні рішення, попри дебати, які зараз відбуваються у Сполучених Штатах Америки. 

"Це моя думка, готовий навіть подискутувати з будь-ким, хто не вірить у це. Я вважаю, що вони (Європа, - ред.) відчувають силу, відчувають, що вони готові до великих рішень, не слідувати великим рішенням, які схвалюють США", - сказав він.

За його словами не слід думати, що Україна без США "не впорається, впаде, не витримає".

Водночас міністр закордонних справ наголосив, що війна йде на європейському континенті. Тому Україна мусить встояти, адже після її поразки удару від РФ може зазнати інша європейська країна.

"Необхідно вибудовувати впевненість у Європі, що ми зможемо. Я думаю, що ми зараз якраз рухаємось у цьому напрямку", - резюмував Кулеба.

  • 16 січня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Світ
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Давос
Давоський саміт
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Дмитро Кулеба
допомога Україні
підтримка України
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