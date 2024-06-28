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Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 млн євро

28 червня, 2024 п'ятниця
12:02
Війна з Росією Фінляндія

У п'ятницю, 28 червня, президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив виділення Україні 24-го пакета військової допомоги на суму 159 млн євро

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Зазначається, що це вже 24-й пакет військової допомоги з Фінляндії в Україні. Його обсяг становить приблизно в 159 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, на сьогодні становить 2,2 млрд євро.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти несправедливої російської агресії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на повноцінне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", - каже міністр оборони Антті Хякканен.

Там також нагадали, що Фінляндія бере участь у спільній ініціативі Чехії щодо закупівель боєприпасів. Для участі в ініціативі в першому додатковому бюджеті 2024 року закладено необхідні кошти на адміністративне управління Міноборони.

Фінляндія також вирішила брати участь у бронетанковій коаліції на чолі з Польщею, Німеччиною та Італією та в коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних продуктивних коаліцій є довгострокова підтримка України.

"З оперативних причин та для гарантії безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде. Допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони", - прокоментували вміст пакета допомоги у міноборони Фінляндії.

  • Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вперше підтвердив факт навчання українських військових на території держави.
Теги:
Україна
Фінляндія
допомога Україні
зброя для України
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