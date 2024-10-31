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Фінляндія висунула російському неонацисту з ДШРГ "Русич" Петровському звинувачення у воєнних злочинах в Україні

Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
15:05
Війна з Росією Ян Петровський

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русич" Яну Петровському висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах на території України

Зміст

Про це пише Yle.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Яна Петровського (або ж Воїслава Тордена) у п'яти воєнних злочинах, які ймовірно були скоєні восени 2014 року.

Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русич", який воював на сході України з 2014 року.

Підозрюваного звинувачують у тому, що він брав участь у діях, що порушують правила ведення війни. Його та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

Крім того, Петровському інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

У виданні зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Що відомо про Яна Петровського, або Воїслава Тордена

Ян Петровський народився в російському Іркутську, із 2004 року тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угрупування, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада.

Норвегія депортувала Петровського до Росії 2016 року, оскільки він вважався загрозою безпеці. 2017 року чоловік дав інтерв'ю російському новинному сайту Meduza. Він називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Петровському в Україні оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (Створення терористичної групи чи терористичної організації). За даними українських слідчих, у період із 2014 до 2015 року воював на території України.  Його було оголошено в розшук 2016 року. 

Петровського затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту "Гельсінкі-Вантаа", коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він надав фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. 25 серпня суд залишив Яна Петровського під вартою.

Україна вимагала екстрадиції Петровського-Тордена, проте Верховний суд Фінляндії 8 грудня відмовив Києву в цьому. Фінські судді послалися на рішення Європейського суду з прав людини. На думку фінського суду, в Україні Петровському загрожувало б ставлення, яке принизить його гідність. 

За рішенням Верховного суду Фінляндії Петровського звільнили з-під варти. Проте фінські прикордонники відразу забрали Тордена із в’язниці. Спершу йшлося, що його, ймовірно, можуть видворити з країни. Але згодом стало відомо, що бойовика взяли під варту.

15 грудня стало відомо, що після відмови Києву в екстрадиції лідера неонацистського російського угруповання "Русич" Яна Петровського фінська прокуратура вирішила розпочати досудове розслідування щодо його ймовірної причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.

У грудні 2023 року окружний суд Гельсінкі ухвалив заарештувати росіянина Яна Петровського за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
Україна
Росія
Фінляндія
воєнні злочини Росії
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