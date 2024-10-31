Фінляндія висунула російському неонацисту з ДШРГ "Русич" Петровському звинувачення у воєнних злочинах в Україні

Про це пише Yle.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Яна Петровського (або ж Воїслава Тордена) у п'яти воєнних злочинах, які ймовірно були скоєні восени 2014 року.

Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русич", який воював на сході України з 2014 року.

Підозрюваного звинувачують у тому, що він брав участь у діях, що порушують правила ведення війни. Його та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

Крім того, Петровському інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

У виданні зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Що відомо про Яна Петровського, або Воїслава Тордена

Ян Петровський народився в російському Іркутську, із 2004 року тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угрупування, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада.