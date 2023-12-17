Фінська поліція вимагає арешту для бойовика угрупування "Русич" Петровського за воєнні злочини в Україні

Про це повідомляє Yle.

У виданні зазначають, що засідання щодо арешту Петровського відбудеться в понеділок, 18 грудня, у другій половині дня.

За словами заступника генпрокурора Юкка Раппе, слідство відбудеться у Фінляндії, оскільки за рішенням Верховного Суду Торден не може бути екстрадований в Україну.

Торден заперечує всі звинувачення.

Що відомо про Яна Петровського, або Воїслава Тордена

Ян Петровський народився в Радянському Союзі, із 2004 року тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада.

Норвегія депортувала Петровського до Росії 2016 року, оскільки він вважався загрозою безпеці. 2017 року чоловік дав інтерв’ю російському новинному сайту Meduza. Він називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Петровському в Україні оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (Створення терористичної групи чи терористичної організації). За даними українських слідчих, у період із 2014 до 2015 року воював на території України. Його було оголошено в розшук 2016 року.

Петровського затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту "Гельсінкі-Вантаа", коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він надав фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. 25 серпня суд залишив Яна Петровського під варту.

Україна вимагала екстрадиції Петровського-Тордена, проте Верховний суд Фінляндії 8 грудня відмовив Києву в цьому. Фінські судді послалися на рішення Європейського суду з прав людини. На думку фінського суду, в Україні Петровському загрожувало б ставлення, яке принизить його гідність.

За рішенням Верховного суду Фінляндії Петровського звільнили з-під варти. Проте фінські прикордонники відразу забрали Тордена із в’язниці. Спершу йшлося, що його, ймовірно, можуть видворити з країни. Але згодом стало відомо, що бойовика взяли під варту.

15 грудня стало відомо, що після відмови Києву в екстрадиції лідера неонацистського російського угруповання "Русич" Яна Петровського фінська прокуратура вирішила розпочати досудове розслідування щодо його ймовірної причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.