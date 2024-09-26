"Фокус на плані перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Джо Байденом у Нью-Йорку. Лідери домовилися 26 вересня обговорити план перемоги України
Про це повідомили лідер держави у Telegram та Офіс президента.
Зазначається, що Володимир Зеленський сфокусувався на питанні плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.
Крім цього, лідер України ознайомив свого американського колегу із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.
Під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та американцям за надану Україні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".
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