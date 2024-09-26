"Фокус на плані перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

Про це повідомили лідер держави у Telegram та Офіс президента.

Зазначається, що Володимир Зеленський сфокусувався на питанні плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.

Крім цього, лідер України ознайомив свого американського колегу із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та американцям за надану Україні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".