Фортифікації та лінії оборони в Запорізькій області будуються вже рік, - депутат облради Лишенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Фактично, лінії оборони й фортифікації в Запорізькій області активно будуються вже понад рік. На деяких ділянках навіть більше. На початку року Запорізька обласна рада розпочала великий проєкт зі збору коштів майже з усіх громадян області. Ці кошти залучались в єдиний фонд саме для будівництва рубежів оборони, фортифікацій та укріплень", - розповів Лишенко.

За словами депутата, побудовані лінії оборони мають забезпечити безпеку міста Запоріжжя.

"Час влітку не був витрачений дарма. Фортифікації в Запорізькій області були побудовані. Це суттєві лінії оборони. Такі лінії оборони та укріплень мають забезпечити безпеку міста Запоріжжя в першу чергу", - додав він.