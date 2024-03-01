Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Франція замовила для України 100 безпілотників

Франція замовила для України 100 безпілотників

1 березня, 2024 п'ятниця
06:14
Війна з Росією безпілотник

Міноборони Франції замовило для потреб української армії у війні проти агресії РФ 100 безпілотників

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, загалом французька сторона ще замовить 2 тис. безпілотників для потреб своєї армії та України.

"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 безпілотників, які надійдуть цього літа. Загалом у нашому ОПК буде замовлено 2 тисячі безпілотників. Для потреб наших військ і потреб України", - написав міністр у Х.

  • Франція підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.
Теги:
Україна
Франція
зброя
безпілотник
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Придністров'я
29 лютого, 2024 четвер
"Уважно спостерігаємо за діями у Придністров'ї": США заявили про підтримку Молдови
ворожий Су-34
29 лютого, 2024 четвер
З початку доби ЗСУ збили три російські Су-34
Пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції
28 лютого, 2024 середа
Припинення імпорту польських товарів призведе до росту цін в Україні, - нардеп Синютка
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 березня
06:26
Володимир Путін
Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю, - ISW
06:18
обстріл, ППО
У Росії заявили про атаку безпілотників на два регіони
06:11
Анонс
Олександрія - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 19-го туру
06:05
землетрус
Під Полтавою вночі стався невеликий землетрус
04:56
Володимир Путін
"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
04:38
Аеродром "Таганрог-Південний"
Журналісти "Радіо Свобода" відшукали ще один російський літак А-50. Деталі
03:30
Андрій Лунін (праворуч)
Клуб АПЛ збирається запропонувати українцю Луніну шалену зарплату, - ЗМІ
02:29
Крим
"Російський рай": пропагандисти розгорнули масштабну кампанію присвячену анексії Криму
01:46
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц боїться, що Україна використовуватиме Taurus для ударів по Москві
00:59
Ніко Вільямс (ліворуч), Атлетик - Атлетико
"Атлетико" зганьбився у 1/2 Кубка Іспанії. Хто зіграє у фіналі
00:58
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні: У США конгресмени знайшли можливість обійти блокування спікера Джонсона
00:33
тероборона
"На Чернігівщині у ТрО набирають 16-річних дівчат" росіяни запустили новий фейк
00:29
Інтер
Фіналіст Ліги чемпіонів зіграє матч у футболках із "Черепашками-ніндзя"
2024, четвер
29 лютого
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський розпочав процедуру відбору суддів до Конституційного суду
23:30
Дональд Туск
Туск зустрівся з фермерами-протестувальниками: обіцяв ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі
23:25
Сергій Карякін
Шахіст-зрадник Карякін відвідав зруйновану РФ Авдіївку
22:57
Петер Пеллегріні, Словаччина
"Ми перебуваємо в глухому куті": спікер парламенту Словаччини закликав дипломатично вирішити "конфлікт в Україні"
22:56
Оновлено
електроенергія, шахеди
Ворог запустив "шахеди" з півдня та сходу. Ситуація увечері 29 лютого
22:53
Оновлено
Конгрес США
Палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов. Слово за сенатом
22:50
Паоло Тавіані
Помер італійський кінорежисер Паоло Тавіані
22:17
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Транспортний безвіз між Україною і Туреччиною продовжуватиметься до кінця війни з РФ
21:59
санкції проти рф ембарго
Литва пропонує закріпити відмову від газу з РФ у законодавстві ЄС
21:43
Саміт НАТО, країни G7
Байден пропонує країнам G7 до червня скласти плани використання заморожених активів РФ, - Bloomberg
21:25
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони
21:23
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу дискваліфікували на 4 роки за допінг
21:13
Аналітика
Сергій Згурець
Чи є бази ЦРУ на території України та якою була мета приїзду очільника управління. Колонка Сергія Згурця
21:09
на фото: супутник ALOS-3
Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників
21:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками
21:00
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
20:44
Роман Костенко
Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко
20:43
Тайсон Ф'юрі
Спаринг-партнер розповів, як завдав Ф'юрі травму, через яку перенесли бій з Усиком
20:43
міністр оборони США Ллойд Остін
У разі поразки України НАТО доведеться воювати з Росією, - очільник Пентагону
20:31
OPINION
Віталій Портников
Послання війни Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
20:29
сокира
Рецидивіст з РФ, повернувшись з війни в Україні, вчинив жорстоке подвійне вбивство в рідному селі
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чому Зеленський не може зрозуміти Трампа?
19:46
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
"Більше артилерії, спільне виробництво зброї та справедливий мир": Зеленський підбив підсумки закордонного турне
19:45
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу ворог по 22 рази атакував на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
19:27
На фото: "Патріоти"
Netflix поставить на Бродвеї п'єсу про Путіна "Патріоти"
19:17
на фото: Майк Джонсон
Джонсон відповів, коли палата представників США повернеться до ухвалення допомоги Україні
19:08
Олександр Сирський | ЗСУ
На Авдіївському та Курахівському напрямках ЗСУ ведуть жорсткі бої з переважаючими силами РФ, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV