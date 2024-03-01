Франція замовила для України 100 безпілотників

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, загалом французька сторона ще замовить 2 тис. безпілотників для потреб своєї армії та України.

"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 безпілотників, які надійдуть цього літа. Загалом у нашому ОПК буде замовлено 2 тисячі безпілотників. Для потреб наших військ і потреб України", - написав міністр у Х.