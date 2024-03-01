Франція замовила для України 100 безпілотників
Міноборони Франції замовило для потреб української армії у війні проти агресії РФ 100 безпілотників
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
За його словами, загалом французька сторона ще замовить 2 тис. безпілотників для потреб своєї армії та України.
"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 безпілотників, які надійдуть цього літа. Загалом у нашому ОПК буде замовлено 2 тисячі безпілотників. Для потреб наших військ і потреб України", - написав міністр у Х.
- Франція підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.
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