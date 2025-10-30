Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко

Про це розповів політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко з м.Суми.

"Ворог продовжує окуповувати частину Сумської області в Хотинській та Юнаківській громадах. Фронт за 27 км від мене (проживає у м.Суми - ред.), якщо брати по прямій до Юнаківки, в якій точаться бої. Фронт однозначно повністю став другорядним - відрізок від р. Сейм до р. Псел, майже до р. Ворскла. Бойові дії йдуть в семи громадах з південного сходу Сумської області. Окупанти вивели з Сумщини свої частини морської піхоти, які зараз воюють під Покровськом та Оріховим. Тут ворожий підрозділ "Рубікон" - це їхні антидронові війська, які воюють з нашими дронарями", - прокоментував Віктор Бобиренко.

За його словами, до міста Суми вже долітають КАБи, які противник кидає переважно по ночах з метою вивести з ладу наші підстанції. Так само б'ють по будь-яких об'єктах в області - Суми, Конотоп, Шостка, яка постраждала найбільше. Ще на минулому тижні в Шостці на 8 годин відключали світло, а на дві - давали.

"Ворог кошмарить "шахедами" всю Україну по ночах, а у нас вдень літають "італмаси" - вдвічі менші копії "шахедів" з бойовою частиною до 15 кг. І цими "італмасами" цілять по одних і тих же заправках вже кілька разів, не знаю, з яких причин. Специфіка така - вночі літають "шахедами", а вдень - "італмасами", які важко збити. Сумчани вже звикли до повітряних тривог, бо бувають тривоги й по 16, і по 18 годин. Всі оці намагання Путіна - збити нас з пантелику, ні до чого не приводять. І в Сумах, і в тій же самій Шостці все працює", - зазначив сумчанин.