Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
Ексклюзив

Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак

Віталій Бесараб
30 жовтня, 2025 четвер
17:24
Війна з Росією Сумщина

Протягом року росіяни щодня застосовують від 10 до 30 КАБів по території Сумської області

Зміст

Про це в етері Еспресо повідомив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.

"Сумщина страждає постійно від ворожих КАБів. Росіяни змогли збільшити дальність ураження цією зброєю, втім, це нас не стосується, адже і звичайними їм вдається тероризувати цивільне населення. Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини. Протягом року кількість застосування цих авіабомб незмінна. Лише може змінюватись від 10 до 30 щодня", - розповів Біцак.

Він також пояснив різницю між КАБом та звичайною авіабомбою, які росіяни застосовують по території області

"До речі, хотів би розповісти про різницю між керованими авіаційним бомбами й звичайними - ФАБ. Відрізняються вони тим, що КАБ фактично є таким собі алюмінієвим літаком, на який прикріплюється бомба. За рахунок закрилок ця авіабомба може планувати у повітрі й працює по координатах, які задаються перед пуском. І ці КАБи вони застосовують масово", - підсумував він.

  • На Сумщині внаслідок атаки російського дрона 26 жовтня 2025 року постраждав пасажирський мікроавтобус. Інцидент стався на трасі поблизу Миколаївської сільської громади
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
тероризм
окупанти
Читайте також:
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Куба
Автор Марія Музиченко
29 жовтня, 2025 середа
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.72
    Купівля 41.72
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:35
Оновлено
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:39
Володимир Кудрицький
За екскерівника Укренерго Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, – ЗМІ
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
11:21
Аналітика
Покровськ
Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
11:12
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
10:22
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
10:16
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї
10:00
OPINION
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV