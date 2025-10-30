Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак

Про це в етері Еспресо повідомив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.

"Сумщина страждає постійно від ворожих КАБів. Росіяни змогли збільшити дальність ураження цією зброєю, втім, це нас не стосується, адже і звичайними їм вдається тероризувати цивільне населення. Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини. Протягом року кількість застосування цих авіабомб незмінна. Лише може змінюватись від 10 до 30 щодня", - розповів Біцак.

Він також пояснив різницю між КАБом та звичайною авіабомбою, які росіяни застосовують по території області

"До речі, хотів би розповісти про різницю між керованими авіаційним бомбами й звичайними - ФАБ. Відрізняються вони тим, що КАБ фактично є таким собі алюмінієвим літаком, на який прикріплюється бомба. За рахунок закрилок ця авіабомба може планувати у повітрі й працює по координатах, які задаються перед пуском. І ці КАБи вони застосовують масово", - підсумував він.