ФСБ відкрила кримінальні справи проти українських журналісток і кореспондента CNN за репортажі з Суджі

Про це повідомляє hromadske та "Радіо Свобода".

Зазначається, що йдеться про журналісток hromadske Діану Буцко, Олесю Боровик та кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Волша. Медійники їздили до російської Суджа Курської області та знімали там репортаж.

ФСБ порушила кримінальну справу про незаконний перетин кордону РФ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Там також додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.

Реакція журналісти Діани Буцко

Кореспондентка Діана Буцко відреагувала на заяву ФСБ та заявила, що розцінює це як тиск на незалежну журналістику та бажання приховати правду на територіях, де тривають бойові дії.

"Ми у своїй роботі на hromadske завжди керувалися принципами журналістської етики й надалі продовжуватимемо неупереджено, але чесно висвітлювати війну. Розумію, цей погляд не подобається російським силовикам та їхнім ботам, які написали за ці дні купу погроз", - каже Буцко.