ФСБ відкрила кримінальні справи проти українських журналісток і кореспондента CNN за репортажі з Суджі
Федеральна служба безпеки порушила кримінальні справи проти журналіста CNN та українських кореспонденток hromadske, які знімали репортаж у місті Суджа Курської області
Про це повідомляє hromadske та "Радіо Свобода".
Зазначається, що йдеться про журналісток hromadske Діану Буцко, Олесю Боровик та кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Волша. Медійники їздили до російської Суджа Курської області та знімали там репортаж.
ФСБ порушила кримінальну справу про незаконний перетин кордону РФ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Там також додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.
Реакція журналісти Діани Буцко
Кореспондентка Діана Буцко відреагувала на заяву ФСБ та заявила, що розцінює це як тиск на незалежну журналістику та бажання приховати правду на територіях, де тривають бойові дії.
"Ми у своїй роботі на hromadske завжди керувалися принципами журналістської етики й надалі продовжуватимемо неупереджено, але чесно висвітлювати війну. Розумію, цей погляд не подобається російським силовикам та їхнім ботам, які написали за ці дні купу погроз", - каже Буцко.
- Нещодавно повідомлялося, що міністерство закордонних справ РФ погрожує кримінальними справами іноземним журналістам, які працюють та знімають репортажі у Курській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.62Продаж 46.31
- Актуальне
- Важливе