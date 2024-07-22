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Війна з Росією: хроніка
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ФСБ звинуватила заступника Єрмака у нібито кураторстві організації терактів в Криму

22 липня, 2024 понедiлок
10:17
Війна з Росією ФСБ

Російська федеральна служба безпеки звинуватила заступника голови Офісу президента України Романа Машовця у нібито підготовці теракту в окупованому Криму у 2023 році

Зміст

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на ЦОС ФСБ.

РІА Новини написало, що ФСБ нібито "виявила канал доставки до Росії вибухівки та детонаторів, які відправлялися в посилках з Італії та Німеччини"

В спецслужбі окупанта заявили, що особи, які займалися підготовкою теракту, затримані.

За словами росіян, їх начебто "курував заступник голови офісу президент України Роман Машовець". 

ТАСС пише, що Машовець нібито "займався підготовкою теракту в окупованому Криму у 2023 році".

Теги:
Росія
Крим
Президент України
ФСБ
Військові новини
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