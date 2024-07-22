ФСБ звинуватила заступника Єрмака у нібито кураторстві організації терактів в Криму

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на ЦОС ФСБ.

РІА Новини написало, що ФСБ нібито "виявила канал доставки до Росії вибухівки та детонаторів, які відправлялися в посилках з Італії та Німеччини"

В спецслужбі окупанта заявили, що особи, які займалися підготовкою теракту, затримані.

За словами росіян, їх начебто "курував заступник голови офісу президент України Роман Машовець".

ТАСС пише, що Машовець нібито "займався підготовкою теракту в окупованому Криму у 2023 році".