ФСБ звинуватила заступника Єрмака у нібито кураторстві організації терактів в Криму
Російська федеральна служба безпеки звинуватила заступника голови Офісу президента України Романа Машовця у нібито підготовці теракту в окупованому Криму у 2023 році
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на ЦОС ФСБ.
РІА Новини написало, що ФСБ нібито "виявила канал доставки до Росії вибухівки та детонаторів, які відправлялися в посилках з Італії та Німеччини"
В спецслужбі окупанта заявили, що особи, які займалися підготовкою теракту, затримані.
За словами росіян, їх начебто "курував заступник голови офісу президент України Роман Машовець".
ТАСС пише, що Машовець нібито "займався підготовкою теракту в окупованому Криму у 2023 році".
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