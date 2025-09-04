Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Фюзеляж "Фламінго" дозволяє швидко масштабувати виробництво балістичних ракет, - Defense Express
Ексклюзив

Фюзеляж "Фламінго" дозволяє швидко масштабувати виробництво балістичних ракет, - Defense Express

Віталій Бесараб
4 вересня, 2025 четвер
19:39
Війна з Росією Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км

Компанія Fire Point може швидко масштабувати виробництво балістичних ракет FP-7 та FP-9 через взаємозамінність компонентів від ракет "Фламінго"

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Щодо балістичних ракет від компанії Fire Point, то ймовірно мова йде про озброєння, яке вони презентували на виставці в Польщі. Там компанія показала свої плани на розробку вже не крилатих ракет, а саме балістичних. Зокрема, балістичних ракет FP-7 та FP-9. Розробка і створення ракет "Фламінго" у них зайняло понад 9 місяців. Розробка ж балістичної ракети від Fire Point поки не відомо на якій стадії. Зараз у компанії заявили, що роботи з розробки й виготовлення балістичних ракет тривають", - розповів Катков.

Експерт зауважив, що заявлені показники дальності та бойової частини балістичних ракет FP-7 та FP-9 досить серйозні, а повідомлення про будівництво заводу з виробництва твердого палива в Данії підкреслюють серйозність намірів у компанії Fire Point.

"У компанії Fire Point повідомили, що ракета FP-9 буде мати дальність 800 км та бойову частину у 600 кг. Це доволі непогані показники. І тут варто наголосити на дуже важливому аспекті. Разом із повідомленням про те, у Fire Point планують будувати на території Данії завод з виробництва твердого палива і це дуже потрібно для балістичних ракет та ракетних прискорювачів, які використовують на перших етапах польоту ракети "Фламінго" та дронів FP-1", - додав він.

Катков також розповів, що фюзеляж ракети "Фламінго" виготовляється технологією, яка здебільшого використовується для виготовлення балістичних ракет. Також у компанії Fire Point вже мають цикл виготовлення компонентів для крилатих ракет, які можуть використовуватись і для балістики, що прискорить розробку ракет FP-7 та FP-9.

"Також ще одна важлива деталь - у ракеті "Фламінго" фюзеляж зроблений шляхом намотування скловолокна коконом. Це специфічна технологія, яка якраз і використовується здебільшого при виробництві балістичних ракет. Тобто, якщо компанія буде сповідувати такий самий прагматичний підхід як продемонструвала щодо виробництва дронів FP-1 і ракет "Фламінго", то з високою долею ймовірності деякі компоненти, які в них є, будуть залучені до виготовлення балістики. Це про масовість виробництва. Важко зараз оцінити через який час все це буде готове, але гадаю про балістичну ракету від компанії Fire Point ми дізнаємось з виску росіян", - підсумував експерт.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Читайте також: Куди дотягнеться "довга рука" Фламінго?

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.
 

Україна
ЗСУ
ВПК
Військові новини
зброя для України
