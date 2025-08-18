Гарантіями безпеки для України є три складові, - Кривонос

Таку думку висловив генерал-майор запасу Сергій Кривонос у спецетері Еспресо щодо саміту президентів США і України за участі лідерів ЄС.

"У Путіна одне бажання - як можна більше притягнути до себе уваги і як можна більше забрати української землі. І як можна більше вбити українських громадян, не більше ніж. І це треба чітко розуміти. Також треба розуміти, що Путін наразі блефує і ситуація в Російській Федерації складається не на користь майбутнього Росії, якщо санкції будуть збережені, і ми системно далі будемо руйнувати російський тил. Що стосується підприємств і нафтогазопромислового комплексу", - сказав він.

Сергій Кривонос зауважива, що Путін це розуміє, тому він намагається по максимуму вхопити, виторгувати і за рахунок військово-політичного блефу досягнути певних результатів.

"Питання номер один для України. Треба зрозуміти, що головне завдання і головні гарантії для України - це добре підготовлені Збройні сили України, добре розвинута економіка, яка може бути переведена на функціонування в умовах воєнного стану і також безпосередньо добрі фортифікації. От три речі, які безпосередньо є найкращими гарантіями. Всі інші гарантії на рівні, як в п'ятому параграфі НАТО, це ні про що, це вже ми проходили по Будапештському меморандуму", - зазначив генерал-майор.