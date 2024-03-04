Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує візит у Москву, щоб обговорити з Путіним ситуацію на ЗАЕС

Про це він заявив 4 березня на пресконференції.

За словами Гроссі, важливо зберегти діалог на високому рівні з обома сторонами.

Він дев'ять разів був в Україні, з них 4 рази приїздив на ЗАЕС.

За його словами, він мав тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, з міністром енергетики та з ядерним відомством країни, після чого він їздив на ЗАЕС.

"Я говорив про те, що ситуація продовжує залишатися нестабільною", - підкреслив Гроссі.

"У своїй письмовій заяві директор Гроссі описав поточні виклики, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, яку він знову особисто відвідав минулого місяця, і ще раз закликав до "максимальної стриманості". Генеральний директор незабаром вирушить до Російської Федерації для проведення консультацій на високому рівні в рамках його поточних зусиль із забезпечення ядерної безпеки та безпеки в регіоні", - йдеться на сайті МАГАТЕ.

Очільник МАГАТЕ також анонсував свій візит до Москви для зустрічі з Путіним та обговорення ситуації на ЗАЕС.

"Для мене важливо мати змогу обговорити з ним (Путіним, - ред.) деякі технічні моменти. Оскільки, я був на станції та обговорював деякі питання. І я хочу скласти враження щодо того, які плани щодо ЗАЕС та мати можливість обговорити деякі важливі моменти", - зазначив він.

За словами Гроссі, під загрозою перебуває фізична цілісність та енергозабезпечення станції через військові дії поблизу ЗАЕС.

"Ми не можемо сказати, що в якийсь момент ми досягли стабільнішої або кращої ситуації.Така, на жаль, реальність", - додав він.

Гроссі наголосив, що на ЗАЕС одна з двох ліній, що залишилися, наразі не працює. Таким чином, станція покладається лише на одну лінію електропередач ззовні.

Також голова МАГАТЕ заявив, що близько 100 працівників "Енергоатому", які перебувають на окупованій ЗАЕС, не погодились підписати контракт з "Росатомом".