Генерал Маломуж назвав умову, яка може пришвидшити поразку РФ на полі бою

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Єдиним варіантом не допустити сценарію затяжної війни є термінова концентрація високотехнологічного озброєння для України. Це стосується кожної країни НАТО. Не передавати Україні старе обладнання й зброю, а передавати сучасні зразки озброєння. Тому сьогодні важливо розуміти, що або наші партнери надають Україні сучасне озброєння й в необхідній кількості, або війна НАТО проти Росії стане реальністю", - пояснив Маломуж.

На думку Маломужа, ЗСУ мають всі шанси звільнити окуповані Росією території, якщо Україна отримає всю необхідну зброю.

"Варто наголосити, що разом із постачанням необхідного озброєння вітчизняний ВПК теж має масштабуватись. Тільки за таких умов ми зможемо перемогти Росію на полі бою й зупинити наміри Путіна вести затяжну війну. Є реальні механізми, і їх можна реалізувати. Деякі закордонні ЗМІ останнім часом пишуть про те, що Україна не зможе повернути окуповані Росією території. Це неправильна позиція. Оскільки альтернатива є. Маючи всі необхідні засоби, українська армія може звільнити всі окуповані території", - додав він.