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Генштаб: окупанти продовжують атаки на Покровському напрямку, ЗСУ тримають оборону

16 червня, 2024 неділя
10:48
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку - там окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників, але успіху не мають

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 16 червня.

Загалом вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари з застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема, скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них - із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що від початку червня російські окупанти вже застосували по наших військових об’єктах і цивільній інфраструктурі понад 1050 керованих авіаційних бомб.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення: ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку такі: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося 5 бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще 3 бойових зіткнення тривають.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1160 військових і десятки одиниць своєї техніки.
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
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