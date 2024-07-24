Генштаб показав, як британські інструктори навчають воїнів ЗСУ вести бої в населених пунктах

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що військові Великої Британії навчається українських бійців, як правильно поводитися під час боїв у населених пунктах, зокрема патрулюванню, пересуванню в міській забудові, основним принципам підходу до будинку, входу в будинок, захопленню сходів, кімнат, приміщень, будівлі роз’єднуючи й послаблюючи сили противника, безпечній зачистці й утриманні будівлі.

"В умовах міської забудови не просто підійти до будинку і зачистити його. Військові повинні одночасно контролювати всю місцевість, що їх оточує, і зосереджуватися на всіх можливих загрозах. Всі рухи мають бути контрольовані, прицільні, зосереджені і професійні. Повільно - це плавно, а плавно - це швидко! Повільні, але правильні дії дозволяють досягти більшої ефективності", - каже британський інструктор Стіво.

Водночас у повідомленні акцентують, що комунікація під час бою не менш важлива - ті, хто рухаються спереду, повинні передавати інформацію назад так, щоб вся група була обізнаною з обстановкою.

"Якщо ви прагнете відвоювати свої міста і села, вам необхідно знати і вміти, як це робити правильно. Ваші правильні дії мінімізують шанси ворога на успіх", - наголосив Стіво.