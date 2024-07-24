Генштаб показав, як британські інструктори навчають воїнів ЗСУ вести бої в населених пунктах
Британські військові навчають українських військовослужбовців вести бої в урбанізованій місцевості, зокрема у міській забудові та сільській місцевості
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що військові Великої Британії навчається українських бійців, як правильно поводитися під час боїв у населених пунктах, зокрема патрулюванню, пересуванню в міській забудові, основним принципам підходу до будинку, входу в будинок, захопленню сходів, кімнат, приміщень, будівлі роз’єднуючи й послаблюючи сили противника, безпечній зачистці й утриманні будівлі.
"В умовах міської забудови не просто підійти до будинку і зачистити його. Військові повинні одночасно контролювати всю місцевість, що їх оточує, і зосереджуватися на всіх можливих загрозах. Всі рухи мають бути контрольовані, прицільні, зосереджені і професійні. Повільно - це плавно, а плавно - це швидко! Повільні, але правильні дії дозволяють досягти більшої ефективності", - каже британський інструктор Стіво.
Водночас у повідомленні акцентують, що комунікація під час бою не менш важлива - ті, хто рухаються спереду, повинні передавати інформацію назад так, щоб вся група була обізнаною з обстановкою.
"Якщо ви прагнете відвоювати свої міста і села, вам необхідно знати і вміти, як це робити правильно. Ваші правильні дії мінімізують шанси ворога на успіх", - наголосив Стіво.
- Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на переносних зенітно-ракетних комплексах Starstreak.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.65
- EUR Купівля 44.62Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе