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Генштаб показав, як британські інструктори навчають воїнів ЗСУ вести бої в населених пунктах

Катерина Єсікова
24 липня, 2024 середа
13:53
Війна з Росією Британія навчає бійців ЗСУ вести бої у населених пунктах

Британські військові навчають українських військовослужбовців вести бої в урбанізованій місцевості, зокрема у міській забудові та сільській місцевості

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що військові Великої Британії навчається українських бійців, як правильно поводитися під час боїв у населених пунктах, зокрема патрулюванню, пересуванню в міській забудові, основним принципам підходу до будинку, входу в будинок, захопленню сходів, кімнат, приміщень, будівлі роз’єднуючи й послаблюючи сили противника, безпечній зачистці й утриманні будівлі.

"В умовах міської забудови не просто підійти до будинку і зачистити його. Військові повинні одночасно контролювати всю місцевість, що їх оточує, і зосереджуватися на всіх можливих загрозах. Всі рухи мають бути контрольовані, прицільні, зосереджені і професійні. Повільно - це плавно, а плавно - це швидко! Повільні, але правильні дії дозволяють досягти більшої ефективності", - каже британський інструктор Стіво.

Водночас у повідомленні акцентують, що комунікація під час бою не менш важлива - ті, хто рухаються спереду, повинні передавати інформацію назад так, щоб вся група була обізнаною з обстановкою.

"Якщо ви прагнете відвоювати свої міста і села, вам необхідно знати і вміти, як це робити правильно. Ваші правильні дії мінімізують шанси ворога на успіх", - наголосив Стіво.

  • Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на переносних зенітно-ракетних комплексах Starstreak.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
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