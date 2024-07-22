Ракета, втричі швидша за звук: британські інструктори навчають українських військових роботі з ПЗРК Starstreak

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генеральному штабі зазначають, що Starstreak - це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.

Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.

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"Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії", - додають у Генштабі.