Ракета, втричі швидша за звук: британські інструктори навчають українських військових роботі з ПЗРК Starstreak
Збройні Сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тренують українських новобранців на переносних зенітно-ракетних комплексах Starstreak
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У Генеральному штабі зазначають, що Starstreak - це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.
Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.
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"Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії", - додають у Генштабі.
- 19 квітня 2022 року ДШВ ЗСУ збили з ПЗРК Stinger і Starstreak російські безпілотники "Орлан-10", а також "Горизонт Ейр S-100", який коштує щонайменше 1 млн євро.
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