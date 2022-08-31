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Смертельні "дротики" для ворожої авіації: чим особливий ПЗРК StarStreak від Великої Британії

Олексій Левков
31 серпня, 2022 середа
19:00
Статті ПЗРК Starstreak

Збройні сили України мають на озброєнні низку переносних зенітних ракетних комплексів, як радянського, так і західного виробництва. Один з них, ПЗРК StarStreak, який Україні передала Велика Британія, має для окупантів декілька дуже неприємних сюрпризів

Втекти від ПЗРК StarStreak: місія нездійсненна

Переносний зенітний ракетний комплекс StarStreak (його також називають Starstreak HVM, High Velocity Missile у перекладі — "високошвидкісна ракета") призначений для знищення безпілотних літальних апаратів, а також гелікоптерів та літаків противника. Фактично, ПЗРК StarStreak можна назвати своєрідною "проміжною ланкою" між ПЗРК та ЗРК ближньої дії, він може знищувати цілі на висоті та на дальності до 7 км.

На відміну від інших ПЗРК, британський StarStreak не має типової осколково-фугасної бойової частини. Замість неї він оснащений трьома окремими "дротиками" з боєприпасами, які створюються з вольфраму. "Дротики" мають уламкову бойову частину та можуть розігнатися до швидкості у 3 Маха (це близько 3500 км/год). Вони також мають власну систему наведення, тобто кожен з трьох "дротиків" — керований: "втекти" від такої зброї ворогу буде майже нереально. Крім того, StarStreak має підривач уповільненої дії — "дротик" вибухає вже після проникнення у корпус БПЛА, гелікоптера чи літака, що дозволяє завдати ворожій зброї якомога більшої шкоди.

За виявлення цілей у ПЗРК StarStreak відповідає тепловізор. Наведення на ціль відбувається за лазерним променем як, наприклад, в українському ПТРК "Стугна". Це дозволяє ракеті "ігнорувати" ворожі теплові пастки та інші засоби протидії, однак оператор має "вести" ціль аж до моменту ураження.
ЗСУ активно використовують ці ПЗРК проти російських БПЛА, гелікоптерів та літаків. Українські військові вперше збили російський гелікоптер британським ПЗРК StarStreak орієнтовно наприкінці березня — на початку квітня цього року, жертвою британського ПЗРК став Ми-28H.

"Невидимі" ЗРК для ЗСУ

Комплекс StarStreak можна використовувати у декількох варіантах: як безпосередньо ПЗРК "з плеча", як стаціонарний комплекс з декількома ракетами, а також у складі рухомої платформи. У квітні 2022 року Велика Британія ухвалила рішення передати ЗСУ саме самохідну версію StarStreak — ЗРК малої дальності Stormer HVM. Ця система являє собою гусеничне шасі з розташованими на ньому вісьмома пусковими установками для зенітних ракет, а також додатковим боєзапасом у 12 ракет.

Особливість цього ЗРК полягає в тому, що він наводиться на ціль за допомогою лазерного променя у напівавтоматичному режимі та не має власної РЛС, тому фактично є "невидимим" для бортових датчиків літаків та гелікоптерів російської армії.

Як і ПЗРК StarStreak, зенітний ракетний комплекс Stormer може знищувати цілі на висоті та на дальності до 7 км. Водночас виявляти цілі він може на більших відстанях: повітряну ціль типу "літак"  до 18 км, типу "вертоліт" – до 8 км. 

Перші ЗРК Stormer HVM "засвітилися" на фронті наприкінці липня цього року, а в середині серпня в Угрупованні Об’єднаних Сил натякнули, що ЗСУ вже активно збивають техніку окупантів за допомогою британських ЗРК.

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv

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війна з Росією
Військові новини
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