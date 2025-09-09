Голова МЗС Італії вважає, що до Різдва перемир'я в Україні не настане

Його заяву цитує Rai news.

Спершу Таяні підтвердив, що Італія не має наміру брати участь у Коаліції добровольців і відправляти своїх військових в Україну.

"Марні погрози. Ми все одно не відправимо, як завжди говорили, жодного італійського військового в Україну. Ми хочемо досягти тривалої мирної угоди, тож наша позиція полягає в тому, щоб гарантувати безпеку України не через присутність бойових солдатів в Україні, а через договір за зразком статті 5 НАТО, угоду про взаємну допомогу, яка в разі російського нападу на Україну набирає чинності з втручанням дружніх країн, включаючи США, які повинні гарантувати безпеку українського повітряного простору. Це пропозиція здорового глузду, пропозиція, яку Путін не може сприймати як провокацію, але яка гарантувала б незалежність і безпеку України", - сказав очільник італійського МЗС.

Він також підтвердив своє переконання, що мир не настільки близький.

"На мою думку, до Різдва нічого конкретного не відбудеться. Путін, на мою думку, глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добросовісність російського лідера, але цього не сталося. Відповіді Путіна були негативними", - зазначив посадовець.

Зважаючи на це, він вважає, що наразі єдиним можливим інструментом є нові санкції, спрямовані на російські фінансові інструменти, тобто запобігання тому, щоб Росія мала інструменти для фінансування своєї армії.