Голова Сєвєродонецької РВА Власенко припустив, якою буде ситуація на Луганському відтинку фронту взимку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут може зіграти декілька чинників. З одного боку ті підрозділи, з нашого боку, які знаходяться на лінії зіткнення в районі Луганської області, зараз сильні підрозділи, тому якихось успіхів від окупаційної армії я не можу передбачити. Другий фактор - це чи буде активізована якась мобілізація в Російській Федерації", - розповів він.

Роман Власенко вважає, що наразі росіяни мають більш важливі для себе напрямки.

"Якщо сили і засоби залишаться на тому рівні, що і зараз, то я думаю, що інтенсивність буде невелика, тому що для них (росіян, - ред.) це не самий пріоритетний напрямок на сьогодні. Плюс знову таки все буде залежати від ситуації в районі Покровська, Мирнограду. Якщо там у них будуть успіхи, і буде певне вивільнення сил і засобів, можлива активізація. На сьогоднішній день я думаю, що ситуація більш-менш стабільна, є більш серйозні напрямки", - вважає він.