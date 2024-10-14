Голова Сєвєродонецької РВА Власенко припустив, якою буде ситуація на Луганському відтинку фронту взимку
Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко припустив, якою буде ситуація на Луганському відтинку фронту взимку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Тут може зіграти декілька чинників. З одного боку ті підрозділи, з нашого боку, які знаходяться на лінії зіткнення в районі Луганської області, зараз сильні підрозділи, тому якихось успіхів від окупаційної армії я не можу передбачити. Другий фактор - це чи буде активізована якась мобілізація в Російській Федерації", - розповів він.
Роман Власенко вважає, що наразі росіяни мають більш важливі для себе напрямки.
"Якщо сили і засоби залишаться на тому рівні, що і зараз, то я думаю, що інтенсивність буде невелика, тому що для них (росіян, - ред.) це не самий пріоритетний напрямок на сьогодні. Плюс знову таки все буде залежати від ситуації в районі Покровська, Мирнограду. Якщо там у них будуть успіхи, і буде певне вивільнення сил і засобів, можлива активізація. На сьогоднішній день я думаю, що ситуація більш-менш стабільна, є більш серйозні напрямки", - вважає він.
- 10 жовтня голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що впродовж останніх трьох тижнів на Луганській ділянці фронту спостерігається посилення активності ворога.
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