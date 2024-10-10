Останні три тижні спостерігаємо збільшення атакуючих дій противника, - голова Луганської ОВА Лисогор

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо взяти ситуацію по Луганщині, по лінії зіткнення, ситуація дуже важка, тому що ворог постійно атакує і Греківку, і Макіївку і Балку Журавку - Невське колишнє перейменоване. При чому атакує як наземно, так і артилерією, але цього разу як по Балці Журавці, так і по Серебрянському лісу додалися удари з авіації. У більшій частині це залякування і намагання максимально уразити живу силу наших хлопців-захисників на території лісництва. Показати, що тут літає, і максимально зробити нанесення ударів, тому що використовують тут і КАБи, використовують тут усе, як і завжди по лінії фронту. Це один із методів залякування і намагання прорвати лінію оборони", - розповів він.

Артем Лисогор зазначив, що ворог завдає ударів з усіх засобів ураження та намагається відрізати логістичні шляхи українських захисників.

"Останні три тижні спостерігаємо збільшення (кількості ворога, - ред.), в тому числі і збільшення атакуючих дій противника, в тому числі й артилерійських обстрілів. Тому що якщо раніше ми рахували 40-50, то зараз понад 160 обстрілів, із них прицільних по населених пунктах більше 80, щодня відбуваються. При чому це з усіх засобів ураження, як з РСЗВ, так і з FPV, в тому числі удари по логістичних шляхах, намагаються усіляко відрізати. Дійсно, пішли на штурм, несучи великі втрати, буквально позавчора був, скажімо так, у військах і спілкувались, дуже важкі втрати несе ворог, але при цьому не реагує, кидає техніку, кидає свої штурмові групи на ураження наших військ, намагаючись просто захлинути хвилею хлопців. Хлопці тримаються, наносять ураження, так що, я думаю, втримають", - зазначив голова Луганської ОВА.