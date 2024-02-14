Голова Сумської МВА спростував фейк про наступ росіян на півночі
Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у середу, 14 лютого, спростував російський фейк про нібито наступ на північ України
Про це він написав у telegram.
"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - написав голова МВА.
Дрозденко закликав українців не піддаватися маніпуляціям та не вірити фейкам.
- Водночас на прикордонні Сумської, Чернігівської та в Богодухівському районі Харківської області діють спеціально підготовлені ДРГ, які не полишають спроб прорвати кордон.
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