Голова Сумської МВА спростував фейк про наступ росіян на півночі

Про це він написав у telegram.

"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - написав голова МВА.

Дрозденко закликав українців не піддаватися маніпуляціям та не вірити фейкам.