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Офіцери спецпризначення та розвідки: Наєв розповів про ДРГ росіян на північному кордоні

5 лютого, 2024 понедiлок
10:26
Війна з Росією Сергій Наєв

На прикордонні Сумської, Чернігівської та в Богодухівському районі Харківської області діють спеціально підготовлені групи ДРГ, які не полишають спроб прорвати кордон

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в етері телемарафону.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи зазвичай складаються з 10-12 людей.

"Всі ці ДРГ - зі складу спецоперацій РФ, а також ГРУ Генштабу РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їхня мета - діяти лише в прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протягом 1000 км", - пояснив Наєв.

Він наголосив, що вони постійно намагаються вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військових, тому цивільним громадянам слід розуміти, що держкордон у Чернігівській, Сумській та в Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення.

Ситуація на прикордонні

За словами командувача, наразі в зоні відповідальності ОК "Північ" перебуває понад 1800 км державного кордону, з них 850 км – це кордон із Білоруссю і понад 1000 км - це державний кордон із РФ, який є лінією бойового зіткнення.

"Російські війська відійшли з півночі нашої країни, але з того часу вони не зупинилися у веденні бойових дій, як у прикордонні, так і намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямків по території України", - зазначив він.

Наєв додав, що росіяни  постійно обстрілюють прикордонні території Чернігівської, Сумської та Богодухівського району Харківської області з застосуванням реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Також ворог здійснює удари з гелікоптерів.

Стосовно ДРГ, то на цих 1000 км ворог постійно намагається заводити диверсантів.

"Наші оборонці виконують завдання стабілізаційної операції. Тож для того, щоб обороняти прикордоння, потрібно більше військ. На даний час така дзеркальна ситуація й у РФ. ДРГ ворога постійно хочуть прощупати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії", - підсумував генерал.

  • У суботу, 3 лютого, українські прикордонники знищили російський безпілотник у Сумській області.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
Чернігівщина
Сергій Наєв
Харківщина
Військові новини
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