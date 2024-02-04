На Сумщині прикордонники знищили ворожий дрон
У суботу, 3 лютого, українські прикордонники знищили російський безпілотник у Сумській області
Про це пише Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зазначається, що прикордонники знищили FPV-дрон противника зі стрілецької зброї, коли той наближався до кордону з Україною.
"Прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок влучного попадання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - йдеться у повідомленні.
- 3 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровщини ППО знищила ракету, випущену російською армією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе