На Сумщині прикордонники знищили ворожий дрон

Про це пише Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що прикордонники знищили FPV-дрон противника зі стрілецької зброї, коли той наближався до кордону з Україною.

"Прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок влучного попадання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - йдеться у повідомленні.