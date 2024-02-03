ППО збила російську ракету неподалік від Кривого Рогу
3 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровщини ППО знищила ракету, випущену російською армією
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету", - написав він.
Повітряне командування "Схід" підтвердило знищення керованої авіаційної ракети Х-59.
Фото: https://www.facebook.com/pvkshid/
- Ввечері п'ятниці, 2 лютого, окупанти розпочали комбінований обстріл України. У результаті "шахеди" атакували Полтавську і Дніпропетровську області. Кривий Ріг частково залишився без світла і води, там запровадили графік аварійних відключень електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе