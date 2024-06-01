"Головна мета Росії - нормалізувати терор": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на останню масовану атаку РФ та заявив, що головною метою ворога є нормалізувати терор
Про це він написав у Telegram.
"Головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України", - заявив президент.
За його словами, окупанти розуміють лише мову сили. Натомість єдиним способом, щоб зупинити терор мирного населення є своєчасне ухвалення ефективних рішень.
"Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - додав Зеленський.
Україна потребує додаткових систем ППО, прискорення та розширення поставок F-16, а також забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.
"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав Зеленський.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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