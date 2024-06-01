"Головна мета Росії - нормалізувати терор": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

Про це він написав у Telegram.

"Головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України", - заявив президент.

За його словами, окупанти розуміють лише мову сили. Натомість єдиним способом, щоб зупинити терор мирного населення є своєчасне ухвалення ефективних рішень.

"Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - додав Зеленський.

Україна потребує додаткових систем ППО, прискорення та розширення поставок F-16, а також забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав Зеленський.