"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів, що полонені росіяни говорять, що йдуть на війну лише, щоб заробити грошей
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"В розмові з одним із полонених окупантів, ми запитували його, чому вони йдуть на цю війну. За його словами, головною їхньою мотивацією є заробіток грошей. Хоча, мабуть, це не головна, а єдина їхня ціль. Їм обіцяють велику суму грошей за участь в російсько-українській війні. В принципі, це все. Для того, щоб вже дійти до наших позицій й вмерти, мотивації в них небагато. Їх відправляють штурмувати наші позиції, у випадку відмови - погрожують вбити свої ж", - розповів Кожубенко.
За словами офіцера, значно більші виплати отримують більш підготовлені штурмові підрозділи окупантів.
"Також є добре підготовлені елітні штурмові підрозділи окупантів. Вони для цього готувались й нічого іншого робити не вміють.Звісно, вони отримують й інші виплати. Тому, головна ціль окупантів йти на цю війну - заробити грошей, а інша - не померти від рук своїх же громадян", - додав він.
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