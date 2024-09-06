"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"В розмові з одним із полонених окупантів, ми запитували його, чому вони йдуть на цю війну. За його словами, головною їхньою мотивацією є заробіток грошей. Хоча, мабуть, це не головна, а єдина їхня ціль. Їм обіцяють велику суму грошей за участь в російсько-українській війні. В принципі, це все. Для того, щоб вже дійти до наших позицій й вмерти, мотивації в них небагато. Їх відправляють штурмувати наші позиції, у випадку відмови - погрожують вбити свої ж", - розповів Кожубенко.

За словами офіцера, значно більші виплати отримують більш підготовлені штурмові підрозділи окупантів.

"Також є добре підготовлені елітні штурмові підрозділи окупантів. Вони для цього готувались й нічого іншого робити не вміють.Звісно, вони отримують й інші виплати. Тому, головна ціль окупантів йти на цю війну - заробити грошей, а інша - не померти від рук своїх же громадян", - додав він.