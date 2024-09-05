Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 151 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби на фронті зафіксували 151 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2024 четвер
22:47
Війна з Росією зсу артилерія

Від початку доби 5 вересня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, 42 з яких зафіксували на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00.

Росіяни завдали по території України 58 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 572 дрони-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На цей час 14 бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 13 боїв біля Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. Наразі продовжується одна атака противника.

На Торецькому напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Неліпівки. Вісім зіткнень завершено, сім – досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 37 наступальних дій, п’ять - ще продовжуються. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 332 окупантів, з них 144 - безповоротно. Також знищено танк, бойову броньовану машину "Тигр", БМ-21 "Град", один безпілотник, три автомобілі та дев’ять одиниць мототехніки. До того ж, пошкоджено чотири танки, один міномет та десять одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Українські захисники зупинили 24 атаки, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. Чотири боєзіткнення завершено, два ще продовжуються.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, тричі штурмуючи позиції наших військ.

На інших напрямках - без особливих змін.

  • У середу, 4 вересня, відбулося 180 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
3 вересня, 2024 вiвторок
"Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати"
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
23:09
На Харківщині згоріла майже половина села Студенок
На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання
22:40
Ярослава Магучіх
Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу
22:29
Рамштайн
Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"
22:29
Дональд Трамп
Трамп розповів, яку посаду може отримати Маск, у разі його перемоги на президентських виборах
22:14
зеленський Шольц
Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
22:12
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку
21:15
Ексклюзив
путін
Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
21:05
Оксана Ботурчук та Микита Барабанов, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Ботурчук принесла Україна срібло у бігу на 100 м, а Хорава - у дзюдо
21:02
Володимир Зеленський
"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:06
Огляд
Андрій Сибіга
Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
18:53
ВВП України
У липні ВВП України зріс на 2,7%
18:42
Ярослав Железняк
"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
18:39
Ексклюзив
В'ятрович
Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
18:36
В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада
18:31
Андрій Сибіга
Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
18:30
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ атакує на 11 напрямках фронту: де найактивніше
18:24
Прапор Литви
Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"
18:16
Дмитро Разумков
Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
18:14
Огляд
дрон SkyKnight 2
Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту
18:12
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві: пошукові роботи завершено, загинуло 55 людей, поранено 328
18:10
Архангел Михаїл
Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
18:05
OPINION
Куни, різани, ногати і шаги: чи на часі?
17:59
Оновлено
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий, кількість поранених зросла до 8
17:58
Віталій Коваль
Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
17:52
хімічна атака
Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV