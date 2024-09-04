З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
У середу, 4 вересня, відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 вересня.
"За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (залучив, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше ніж 2,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку росіяни один раз атакували неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.
- На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. 14 атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться 5 боєзіткнень, решту - наші воїни зупинили.
- На Сіверському напрямку ворог двічі безрезультатно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
- На Краматорському напрямку активність ворога - 4 бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.
- На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Тривають бої у 4 локаціях. Ситуація контрольована.
- Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.
- На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де наші воїни відбивали 42 атаки, ще 4 боєзіткнення тривають.
- На Времівському напрямку наші війська відбивали 3 атаки РФ, поблизу Костянтинівки та Водяного – 2 атаки зупинено, ще 1 триває.
- Двічі росіяни без успіху штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки.
- На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. За сьогодні фіксується 5 невдалих спроб.
"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці", - пише Генштаб.
Втрати РФ
За попередніми підрахунками, росіяни втратили на Харківському напрямку 57 військових вбитими та пораненими. Наші воїни знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 32 БПЛА. Також пошкоджено 4 артсистеми й 2 авто.
На Покровському напрямку противник зазнає значних втрат. Наші воїни знищили більше ніж 200 росіян, 98 з них - безповоротно. Знищено 4, пошкоджено стільки ж автомобілів окупантів та одна артилерійська система.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1390 військових. Українські сили знищили 7 танків і 43 безпілотники.
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