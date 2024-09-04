З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 вересня.

"За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (залучив, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше ніж 2,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни один раз атакували неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

напрямку росіяни один раз атакували неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває. На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. 14 атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової.

напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. 14 атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться 5 боєзіткнень, решту - наші воїни зупинили.

напрямку ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться 5 боєзіткнень, решту - наші воїни зупинили. На Сіверському напрямку ворог двічі безрезультатно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

напрямку ворог двічі безрезультатно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку активність ворога - 4 бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

напрямку активність ворога - 4 бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат. На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Тривають бої у 4 локаціях. Ситуація контрольована.

напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Тривають бої у 4 локаціях. Ситуація контрольована. Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають. На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де наші воїни відбивали 42 атаки, ще 4 боєзіткнення тривають.

напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де наші воїни відбивали 42 атаки, ще 4 боєзіткнення тривають. На Времівському напрямку наші війська відбивали 3 атаки РФ, поблизу Костянтинівки та Водяного – 2 атаки зупинено, ще 1 триває.

напрямку наші війська відбивали 3 атаки РФ, поблизу Костянтинівки та Водяного – 2 атаки зупинено, ще 1 триває. Двічі росіяни без успіху штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки.

напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. За сьогодні фіксується 5 невдалих спроб.

"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці", - пише Генштаб.

Втрати РФ

За попередніми підрахунками, росіяни втратили на Харківському напрямку 57 військових вбитими та пораненими. Наші воїни знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 32 БПЛА. Також пошкоджено 4 артсистеми й 2 авто.

На Покровському напрямку противник зазнає значних втрат. Наші воїни знищили більше ніж 200 росіян, 98 з них - безповоротно. Знищено 4, пошкоджено стільки ж автомобілів окупантів та одна артилерійська система.